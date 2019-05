Monatelang hat sich zurückgezogen. Sehr zur Sorge der Fans. Denn die fragten sich: Was ist bloß los mit ihrem Star? Jetzt hat sich die Blondine endlich zu Wort gemeldet!

Sophia Thiel: 5 Tricks für straffe Schenkel

Sophia Thiel: So schlecht ging es ihr wirklich

In einem -Video lässt Sophia Thiel ihren Gefühlen freien Lauf. "Jetzt ist es raus - lange wollte ich euch schon etwas sagen und so denke ich, habe ich den besten Weg gefunden wie ich mich am besten ausdrücken kann...", kündigt sie an.

In dem Video erzählt sie von ihrem Werdegang und dem schnellen Ruhm, der natürlich mit harter Arbeit verbunden ist. "In den letzten Monaten hab ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zerrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärt sie offen.

Die Trennung von ihrem Freund setzte ihr zu

Sophia Thiel musste außerdem auch privat einige Schicksalsschläge verkraften. Sie trennte sich nach fünf Jahren von ihrem Freund. Und ihr beiden Omas starben kurz nacheinander. Die Sportlerin zog ganz alleine nach München. Eine harte Zeit für die nach außen so taffe . Sie hat lange versucht zu funktionieren - doch sie konnte nicht mehr!

Sophia Thiel braucht eine Pause

Nun will die 24-Jährige endlich wieder Energie sammeln und zu sich selber finden. "Es ist mir immer schwerer gefallen, die Sophia zu sein, die ich eigentlich bin. Und genau dafür will ich mir die nächsten Monaten einfach Zeit nehmen",. erklärt sie offen. Ein mutiger Schritt, für den sie von den Fans bejubelt wird.