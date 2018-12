Sophia Thiel: Ihre besten Tipps gegen Kilo-Frust zu Weihnachten

Wer kennt es nicht: In der Weihnachtszeit gibt es so viele Leckereien und Versuchungen - da fällt es ganz schön schwer, nicht ständig zu naschen. Die böse Überraschung kommt dann nach den Feiertagen! Der Pulli sitzt enger, die Hose spannt und man selbst fühlt sich träge und schlecht. Doch das muss nicht sein!

Sophia Thiel enthüllt ihr Hot Body Secret

Sophia Thiel: Ihre Tipps gegen Weihnachtspfunde

Eine die genau weiß, wie man den Kilo-Frust an den Feiertagen vermeidet, ist Sophia Thiel. Ihr Tipp? "Trotz Feiertagen regelmäßig Sport treiben und nicht in den Winterschlaf Verfallen! Somit schafft man auch den sportlichen Einstieg ins neue Jahr viel leichter", plaudert sie im Interview mit inTouch Online aus.

Wenn es um die Ernährung geht, wird es über die Feiertage etwas schwieriger. Auf alles verzichten, muss man aber nicht. "Bei der Ernährung wird es natürlich etwas schwieriger... anstatt 20 reichen vielleicht 10 Plätzen und die schwere Bratensauce kann man auch weglassen. Das Ding ist, dass man ja nicht zwischen Weihnachten und Silvester radikal viel zunimmt, sondern was man zwischen Silvester und dem nächsten Weihnachten macht - das ist entscheidend", so Sophia weiter.

Doch was ist, wenn man über die Feiertage doch das eine oder andere Kilo mehr auf den Hüften hat? "Es trotzdem langsam angehen. Etwas zu erzwingen macht alles nur noch schwieriger.

Regelmäßigen Sport in den Alltag einbauen und die Ernährung wieder schrittweise umstellen - das sind die wichtigsten Dinge, auf welche man sich konzentrieren sollte. Geduld ist ebenso wichtig, um sein Gewicht langfristig und erfolgreich zu reduzieren", rät die 23-Jährige.

Sophia Thiel: Ihre 5 besten Abnehm-Tricks!

Sophia Thiel: Fit ohne Geräte

hat selber in der Vergangenheit 30 Kilo abgespeckt und ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen in ganz Deutschland. Gerade ist ihr neues Buch "Fit & stark mit Sophia" (ZS Verlag) erschienen. Darin zeigt sie ihren Fans wie einfach es ist, sich ohne Fitnessstudio fit zu halten. Stichwort. Bodyweight! "Das tolle daran ist, dass man einfach flexibel überall trainieren kann, egal wo man gerade ist. Ob Zuhause, Draußen, im Hotel oder am Strand etc. Gezieltes Muskeltraining bedeutet also nicht automatisch Fitnessstudio! Bodyweight Training spart zudem jede Menge Zeit und Geld", verrät sie stolz im Interview mit inTouch Online.