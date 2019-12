Sophia Thiel: Insider packt aus: So sieht sie jetzt aus!

Am 23. Mai postete zum letzten Mal bei , verabschiedete sich in dem Beitrag bei ihren Followern. Sie wolle eine Auszeit einlegen, erklärte sie ihren 1,2 Milionen Abonnenten. Seither war die Fitness-Influencerin wie vom Erdboden verschluckt - bis jetzt!

Angeblich soll sich die 24-Jährige in Spanien aufhalten, sich dort während ihres Urlaubs in einem Fitnessstudio wieder in Form bringen. "Sophia war beim Treffen in einem Studio in den Südlichen Gefilden richtig gut drauf. Sie hat mit Ihrer Schwester an ihrem Fitness-Programm gearbeitet", zitiert "Extratipp" einen Insider.

Immer wieder wurde zuletzt spekuliert, dass Sophia Thiel, die früher 80 Kilo wog, stark zugenommen habe. Dazu sagt der Augenzeuge: "Also sagen wir mal so: sie war nicht in ihrer Topform. Sie war aber jetzt auch nicht so wie auf den letzten Fotos vermutet wurde."

Startet Sophia Thiel ihr Comeback?

Klingt ganz so, als würde Sophia Thiel derzeit ihr Comeback vorbereiten. Womöglich arbeitet die Sportlerin auch an einem neuen Fitnessprogramm, dass sie ihren Fans demnächst vorstellen wird.

Sophia Thiel: Enthüllt! So geht es der Fitness-Bloggerin wirklich

Auf ein Lebenszeichen ihres Idols warten die Instagram-User jedenfalls schon lange, und auf ihrem Profil mehren sich die ungeduldigen Kommentare. "Ich vermisse dich hier", "Wenn sie mal zunimmt (was leicht passieren kann), soll sie auch dazu stehen und sich nicht sofort verkriechen!" oder "Sie soll sich zeigen" schreiben die Follower.

Bleibt abzuwarten, ob sich Sophia Thiel womöglich sogar noch in diesem Jahr zurückmeldet...