Sophia Thiel: Knallhartes Statement nach ihrem Comeback

„Ich wusste, wenn ich jetzt langfristig Social Media weitermachen möchte, dass ich meinen Content anders ausrichten muss. So wie ich auch dahinter stehen kann, was mich inspiriert, was mich erfüllt. Wenn ich einfach funktionieren muss, dann komme ich wieder in so ein sehr schlechtes Fahrwasser. Meine mentale Gesundheit steht jetzt an erster Stelle.“

Sophia Thiel