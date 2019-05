Sophia Thiel: Nächste Hiobsboschaft für die Fitness-Bloggerin!

Erst vor wenigen Tagen verkündete in einem -Video ihren Rückzug. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie. Auch privat musste die 24-Jährige so einiges durchmachen. Sie trennte sich nicht nur von ihrem Freund, sondern auch ihre beiden Großmütter starben. Sophia braucht jetzt erstmal Zeit für sich.

Sophia Thiel zieht einen drastischen Schlussstrich

Deshalb wird auch ihr eigenes "Sophia Thiel Magazin" vorerst auf Eis gelegt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bauer Media Group gegenüber "meedia". "Wie bei allen Personality-Konzepten steht die Person – bei unserem Magazin Sophia Thiel – im Fokus. Sophia Thiel hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, eine Auszeit von ihrem Job als Fitness-Model und Influencerin zu nehmen. Um ihrer Rolle als Vorbild wieder voll und ganz gerecht werden zu können, nutzt Sophia Thiel die Zeit nun, um frische Energie zu tanken und neue Ideen zu sammeln. Dementsprechend wird auch die zweite Ausgabe des Magazins nicht wie ursprünglich geplant erscheinen", erklärte sie.

Sophia Thiel: Endlich straffe Arme! So klappt es

Wann die zweite Ausgabe erscheinen wird, steht noch in den Sternen. "Wir verstehen ihre Entscheidung sehr gut und wünschen Sophia für die nächsten Wochen und Monate viel Kraft! Erst dann, wenn Sophia sich wieder vollkommen erholt hat, werden wir uns mit ihr zusammensetzen und künftige gemeinsame Projekte besprechen. Gemeinsam mit ihr wollen wir dann an den Erfolg der Erstausgabe anknüpfen", so die Bauer-Sprecherin weiter.