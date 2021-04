Sophia Thiel: Radikaler Entschluss - Jetzt gibt es kein Zurück

Mut zur Veränderung

"Am Donnerstag ist es mal wieder Zeit für den Friseur und ich brauche DRINGEND eine Veränderung!!! Da ich als altes Routine-Tier immer wieder beim Gleichen lande, lasse ich dieses Mal einfach EUCH über meinen nächsten Haar-Style entscheiden!!!", verrät sie auf Instagram. "Morgen und übermorgen könnt ihr dann in der Story von @stephaniegiuliafox auswählen, was euch an mir gefallen würde! Bin mega gespannt!!!"

Ganz schön mutig, denn immerhin hat Sophia rund 1,3 Millionen Instagram-Fans! "Es ist schon eine deutliche Veränderung geplant", verrät Sophia. Es gibt dann bei ihrem Friseurtermin "das große Umstyling, wie bei 'Germany's Next Topmodel', nur dass nicht Heidi über meine Haare bestimmen darf, sondern ihr!"

Auch Sophias Haarstylistin meldet sich auf Instagram zu Wort. Mittlerweile haben sie schon zahlreiche Vorschläge erreicht. "Liebe Sophia, es wird echt spannend. Du hast keine Ahnung, was mit dir passiert. Unglaublich, wie viel Vertrauen du in uns alle hast", schwärmt Stephanie. Wie spannend!