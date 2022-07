Sophia Thiel: Sie macht die wundervollen Neuigkeiten offiziell

Die Influencerin hat jetzt nämlich einen Podcast. Und zwar nicht alleine: An ihrer Seite ist Paula Lambert. Die Moderatorin ist durch ihre Sendung "Paula kommt" auf Sixx als Sex-Expertin bekannt geworden. Jetzt macht sie gemeinsame Sache mit Sophia!

"Sorry, Paula, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, wenn ich sage: Yeeehaw!!! 4 BRÜSTE FÜR EIN HALLELUJA - mein erster Podcast und das zusammen mit der wundervollen Paula Lambert", schreibt die Blondine happy bei Instagram.

Was die Fans in dem Podcast erwartet? "Ich habe mir schon sooo lange überlegt, einen eigenen ‚Quassel-Kanal‘ zu starten, doch hab nie den Schritt gewagt ... als dann überraschenderweise die Anfrage von Paula kam, musste ich nicht lange überlegen! Neben Paulas Expertenthemen Liebe und Beziehungen, sprechen wir unter anderem über unsere alltäglichen Krisen, aktuelle Ereignisse, Körperwahrnehmung, Sport, Ernährung, Mentale Gesundheit uvm." so die 27-Jährige weiter.

Die Fans freuen sich riesig was auf die Ohren zu bekommen. " Wie cool!!! Ich höre auf jede Fall rein", sind sie sich einig.

