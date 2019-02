Sophia Thiel spricht über ihren neuen Freund

Im März 2018 gab völlig überraschend ihre Trennung von Freund sowie Manager Charlie bekannt. Seit dem ist die schöne Fitness-Bloggerin Single. Jetzt spricht sie über ihren zukünftigen Freund...

Sophia Thiel verrät ihre ultimativen Schlank-Tipps!

Sophia Thiel: So sieht ihr Traummann aus

Obwohl Sophia Thiel noch keinen neuen Mann an ihrer Seite hat, weiß sie genau, wie sie er sein soll. Denn sie ist wieder bereit für eine neue Beziehung. "Ein Mann, der nicht trainiert und neben mir auf dem Sofa nur Pizza isst, wäre für mich schon ein bisschen schwierig, genauso wenn er nicht auf Social Media gezeigt werden möchte", verrät sie in einem Interview mit "Fitbook".

Und sie erklärt weiter: "Ich richte mein ganzes Leben nach dem 'Sophia-Thiel-Projekt' aus. Jemand an meiner Seite müsste sehr stabil sein!"

Sophia Thiel: Darum scheiterte ihre Beziehung

Mit ihrem Ex Charlie war Sophia Thiel fünf Jahre lang zusammen. In einem -Video verriet sie, was zur Trennung geführt hat. "Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt. Unser Privatleben kam einfach zu kurz", so die Fitness-Queen damals.

Danach hat sie sich erst einmal zurückgezogen. "Ich habe mich bewusst zurückgezogen, um die Trennung besser verdauen zu können. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte ich gut gelaunt in die Kamera lachen können. Ich musste auch mal die emotionale Seite rauslassen und für mich sein", so die offene Begründung.