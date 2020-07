Sophia Thiel: Süßes Gerücht! Ist das der wahre Grund für ihren Rückzug?

Fitness-Influencerin Sophia Thiel war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch dann zog sie vor einem Jahr plötzlich den Stecker. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie in einem emotionalen Youtube-Video. Doch ist das wirklich der einzige Grund für ihre Auszeit? Die Gerüchteküche brodelt...