Sophia Thiel: Traurige Enthüllung - 1 Jahr nach ihrem Rückzug!

Was ist nur mit Fitness-Queen Sophia Thiel los? Die Fans machen sich große Sorgen um ihr Idol.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich mit einem Abschiedsvideo komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie damals. Seitdem herrscht Funkstille...

Große Angst um Sophia Thiel

Die Fans vermissen ihr Idol. "Wo bist du nur, Sophia?", "Langsam kriege ich es mit der Angst zu tun. Es ist ein Jahr her und in einem Jahr kann viel passieren. Ich hoffe, dir geht's gut." und "Wo bleibst du? Ich verstehe, dass du deine Zeit brauchst, aber du bist uns das schuldig, wenigstens zu sagen, was mit dir los ist", schreiben sie unter Sophias letzten Post.

Doch von Sophia fehlt weiterhin jede Spur. Wo sie sich gerade aufhält und wie es ihr geht, weiß momentan keiner so genau. Lässt sich nur hoffen, dass die Influencerin bald endlich ein Update gibt...

