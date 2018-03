Sophia Thiel: Überraschendes Trennungs-Drama!

Fast vier Monate lang war Sophia Thiel von der Bildfläche verschwunden. Ihre Fans hörten kaum noch etwas von ihr und machten sich große Sorgen.

Nun ist die 23-Jährige aber wieder zurück und erklärt den traurigen Grund für ihre Social-Media-Abstinenz. In einem YouTube-Video verrät sie, dass sie wieder Single ist. "Ich habe diese Auszeit wirklich gebraucht - und zwar, weil Charlie und ich haben uns getrennt. Nach fünf Jahren Beziehung haben wir den Schlussstrich gezogen und das war ein Schock für mich“, so Sophia.

"Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Er war auch mein Manager, wir haben privates und berufliches zu stark vermischt, das geht auf Dauer einfach nicht gut“, erklärt die Sportskanone außerdem im Gespräch mit „Bild“. Eine andere Frau steckt also nicht hinter der Trennung.

Mittlerweile geht es Sophia wieder besser. Sie ist aus der gemeinsamen Wohnungen ausgezogen und wohnt nun in ihrer s in München. Von einer neuen Beziehung will sie vorerst nichts wissen. "Über andere Männer denke ich noch nicht nach, da bin ich altmodisch“, verrät Sophia.