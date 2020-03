Sophia Thiel: Unerwartete Enthüllung! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Reddit this

Vor neun Monaten verkündete ihre Auszeit. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie in einem emotionalen -Video. Seitdem hat sie sich komplett zurückgezogen. Keine Videos, keine öffentlichen Auftritte und keine -Posts.

So reich ist Sophia Thiel

Doch Geld-Sorgen muss sich die Fitness-Queen trotzdem nicht machen. Denn das Online-Portal "Vermögen Magazin" schätzt ihr Vermögen auf vier Millionen Euro. Allein durch Youtube soll Sophia 4.500 Euro im Monat verdienen. Auch ihre vier Bücher und ihr Online-Fitnessprogramm spülen immer noch Geld in die Kasse. Sicherlich werden Sophias Einnahmen nicht mehr so hoch wie vor ihrem Rückzug sein, doch leben wird sie davon trotzdem gut können.

Wann kommt Sophia Thiel zurück?

Ob und wann Sophia ihre Auszeit beendet? Kürzlich wurde sie von einem Augenzeugen in einem Fitnessstudio in Spanien gesichtet. Angeblich arbeitete sie dort mit ihrer Schwester an ihrem neuen Programm. Ob das wohl bedeutet, dass Sophia bald zurückkehrt? Unklar...

