Sophia Thiel: Enthüllt! So geht es ihr wirklich

Die Fans sind in großer Sorge um ! Seit Ende Mai hat sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie in einem -Video. Auch in ihrem Privatleben ist so einiges passiert. Sophia trennte sich nicht nur von ihrem Freund, sondern auch ihre beiden Großmütter starben. Seitdem wurde die Fitness-Influencerin nicht mehr gesehen. Bis jetzt...

So geht es Sophia Thiel wirklich

Ein Augenzeuge namens Tom hat Sophia in einem Fitnessstudio in Spanien getroffen. "Das war gegen 9 Uhr morgens im Studio. Sie hatte normale Trainingsklamotten an. Sie hat an ihrem neuen Programm gearbeitet und hat, ich glaube mit ihrer Schwester Bella, die Übungen perfektioniert", berichtet er gegenüber "Extratipp.com".

Und wie sieht die 24-Jährige heute aus? "Also, sagen wir mal so: Sie war nicht in ihrer Topform. Sie war aber jetzt auch nicht so, wie auf den letzten Fotos vermutet wurde. Wenn du sie auf der Straße treffen würdest, würdest du denken, sie sieht wie eine normale Frau aus." Der Mann habe sogar mit ihre gesprochen und ein Autogramm bekommen. Die Fans werden diese Infos sicherlich beruhigen.

