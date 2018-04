Nachdem sie sich von ihrem Freund Charlie getrennt hat und ihre Oma gestorben ist, geht es jetzt endlich wieder bergauf für Sophia Thiel (23).

Für Sophia Thiel ist es ein "großer privater Meileinstein"

Sie hat einen "großen privaten Meilenstein" erreicht, wie sie es in ihrem "Youtube"-Video nennt: Ihre erste eigene Wohnung. Nachdem sie nun nicht mehr mit Charlie in ihrem Haus wohnt, hat es Sophia Thiel nach München verschlagen.

Obwohl Sophia und ihr Ex fünf Jahre lang zusammen waren, scheint sie die Trennung ganz gut überstanden zu haben. Sie freut sich schon riesig auf alles, was nun kommt, wie sie verrät.

Sophia Thiel: "Ich bin so happy"

Und auch ihre Wohnung liebt Sophia Thiel über alles: "Das ganze hat 78 Quadratmeter, wirkt ein bisschen kleiner wegen der Dachschräge, aber ich bin so happy und ich wollte auch nichts monströses - dann muss ich nämlich nicht so viel putzen", so Sophia Thiel.

Sophia Thiel verrät den Trennungsgrund

"Es ist so der perfekter Neuanfang für einen neuen Lebensabschnitt", fasst die Youtuberin diese wundervollen Neuigkeiten zusammen. Sie und auch ihre Fans freuen sich riesig auf die Zukunft.