Sophia Thomalla: Autsch! Fieser Seitenhieb gegen Gwen Stefani

Es ist kein Geheimnis, dass gerne provoziert. Nun ging sie sogar noch einen Schritt weiter und zog über die Ex-Frau ihres Freundes her – !

Sophia Thomalla ätzt gegen Gwen Stefani

Auf ihrer Instagram-Seite postete die 28-Jährige einen Schnappschuss, auf dem ein weißes Top, ein rotes Karohemd, ein roter Lippenstift und eine blonde Perücke zu sehen sind. „Ich bin mir ziemlich sicher über mein Halloween-Outfit dieses Jahr“, schrieb sie dazu. Ein klarer Seitenhieb gegen Gwen, denn all diese Dinge gelten als ihr Markenzeichen!

Was Gavin Rossdale wohl davon hält, dass seine Freundin auf diese Art gegen seine Ex stichelt? Den Fans scheint das Bild jedenfalls nicht sonderlich zu gefallen. „Ernsthaft? Sehr erwachsen, wie alt bist du denn?“, fragt ein entrüsteter Follower beispielsweise. Andere betiteln die Aktion als „peinlich“ und „asozial“. Sophia dürfte das allerdings nicht interessieren. Schon in der Vergangenheit nahm sie ihre Kritiker nicht sonderlich ernst.