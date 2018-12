Sophia Thomalla: Baby-Sensation mit Gavin Rossdale!

Reddit this

Manche lieben sie, manche können mit ihnen weniger anfangen. Für (29) sind Kinder allerdings das Größte! Auch wenn sie selbst noch keine hat, sobald irgendwo ein Knirps in ihrer Nähe ist, wird gekuschelt und getobt.

„Kinder können mit mir anscheinend sehr gut. Ich habe wohl so einen Magneten am Hintern“, erzählt die Freundin von Rockstar Gavin Rossdale (53) in "Closer". „Sie sitzen bei mir wahnsinnig gerne auf dem Schoß, albern und flachsen mit mir herum. Das finde ich total schön.“

Sophia Thomalla wünscht sich Babys

Seit vergangenem Jahr spielen vor allem die drei Söhne ihres Liebsten eine besondere Rolle in ihrem Leben. Aber auch eigenen Nachwuchs wünscht sich die Powerfrau! „Ich werde nächstes Jahr 30, da kann man schon mal drüber nachdenken.“ Gibt’s also irgendwann Kids mit amerikanischem Pass? „Ich mag das amerikanische Schulsystem nicht, ich mag die Idee lieber von strengen Lehrern und kalten Räumen. In den USA ist das anders.“