Sophia Thomalla: Bittere Liebes-Enthüllung! Jetzt packt Alexander Zverev aus

In dieser Situation hoffte er wohl auf seine Freundin! Allerdings vergebens, denn die drehte zu dem Zeitpunkt gerade die Kuppelshow „Are You The One?“ auf Paros. Und das stieß Zverev bitter auf: „Du willst in dieser Phase die Menschen um dich haben, die du am meisten lieb hast. Für mich war es daher enttäuschend, dass Sophia nicht kam“, maulte er.