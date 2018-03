Sophia Thomalla: Die Neue und die Ex! So lief ihr erstes Treffen mit Gwen Stefani

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale sind schon seit einiger Zeit ein Paar. Mittlerweile ist es zwischen ihnen so ernst, dass die 28-Jährige sogar die Kinder des Musikers kennenlernen durfte.

Nun setzte der „Bush“-Frontmann allerdings noch einen drauf und stellte Sophia seiner Ex vor. Das Model traf bei einem Fußballspiel der Jungs erstmals auf Gwen Stefani. Beide lächelten sich freundlich an und reichten sich die Hände. Auch Gavin strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Ob die drei die Situation wirklich so witzig fanden oder einfach nur versuchten, sich möglichst freundlich daraus zu befreien, ist nicht klar.

Obwohl die beiden Damen nett zueinander waren, sind sie wohl nicht scharf darauf, gute Freundinnen zu werden. Während des Spiels nahmen Gavin und seine Neue auf einer Bank platz und knutschten fröhlich, während Gwen aus großer Entfernung immer mal wieder einen Blick riskierte. Zusammen sitzen wollten sie offenbar nicht.