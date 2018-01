Sophia Thomalla: Ein Tattoo von Justin Bieber!

Na, wenn Sophia Thomalla da den Mund nicht mal zu voll genommen hat! Die Tochter von SInome Thomalla postete eine verückte Tattoo-Challenge bei Instagram. Jetzt müsste sie sich eigentlich ein Justin Bieber-Tattoo stechen lassen.

Sophia Thomalla: Irre Tattoo-Challenge

"Wenn der 100 000 Likes bekommt, mache ich mir ein Justin Bieber-Tattoo auf meinen Körper", postet Sophia Thomalla und fügt hinzu: "Bei 200 000 Helene Fischer. Bei 500 000 Helene und Florian!" Jetzt schießen die Likes nur so in die Höhe! Aktuell hat Sophia Thomalla bereist 150 000 Likes bekommen. Hallo Justin Bieber-Tattoo! Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Und so könnte es gut sein, dass am Ende doch Helene Fischer das Rennen macht. Vielleicht sogar im Doppelpack mit ihrem Flori!

Sophia Thomalla: Hält sie ihr Wort?

Doch legt sich Sophia Thomalla wirklich unter die Nadel? Das wird sich noch zeigen. Zuzutrauen wäre es ihr definitiv. Sie trägt bereits ihre Mutter und auch Ex-Freund Till Lindemann unter Haut....