Sophia Thomalla: Fans in Aufruhr! Dieses Video sorgt für Wirbel

Die Fans von Sophia Thomalla können es einfach nicht lassen und ziehen schon wieder über die Figur der 30-Jährigen her.

In der Vergangenheit musste sich schon oft der fiesen Body-Kritik ihrer Fans stellen. Besonders die Bikini-Aufnahmen der 30-Jährigen sorgen immer wieder für Aufsehen.

Sophia Thomalla: So hat sie 19 Kilo verloren!

Böse Body-Kritik

Mit ihrem neuesten -Video sorgt Sophia nun erneut für Ärger. In dem kurzen Clip posiert sie in einem knappen Bikini vor ihrem Spiegel. Doch die Aufnahme kommt nicht bei allen Followern gut an. Viele nehmen sich das Recht, die Moderatorin für ihren Körper zu kritisieren.

„Iss mal was“ und „Nimm mal wieder zu. Sieht schon ungesund aus“, feuern die User in den Kommentaren. Und Sophia? Ihr dürfte die Kritik weiterhin egal sein, denn sie fühlt sich richtig wohl in ihrem Körper!

