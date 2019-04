Sophia Thomalla: Freche Liebes-Lüge aufgeflogen!

Reddit this

Eigentlich wollte Sophia Thomalla in einem Interview klarstellen, dass sie gar nicht so viele Lover hatte, wie immer behauptet wird. Doch irgendwie scheint sie nicht richtig zu zählen…

Entweder hat sie eine Rechenschwäche oder sie hat ein paar Dinge aus den letzten Jahren vergessen… In einer -Show beschwerte sich (29) jetzt darüber, dass sie als wildes Luder verschrien sei …

Sie wollte endlich mit den Gerüchten aufräumen: „Die Leute denken immer, ich habe so viele Verflossene, aber ich habe in den letzten zwölf Jahren drei Partnerschaften gehabt. Das sind eigentlich gar nicht so viele“, erklärte Sophia.

Hat Sophia Thomalla einen Freund unterschlagen?

Doch Moment mal, rechnen wir zurück: Aktuell turtelt sie mit Kicker Loris Karius, davor war Gavin Rossdale der Mann an ihrer Seite, und zwischen ihm und Rammstein-Sänger Till Lindemann gab es noch eine Blitzhochzeit mit Andy LaPlegua. Ach, wer will schon so genau sein – Sophia nicht! „Ich habe keine Angst vor nix und sage meine Meinung. Und auch nicht vor Gegenreaktionen.“