Sophia Thomalla & Gavin Rossdale: Baby-Sensation!

Wird sie für ihn endlich sesshaft? Nach wilden Liebes- und Ehe-Abenteuern mit Till Lindemann (55) und Andy LaPlegua (42) scheint Sophia Thomalla (28) nun endlich angekommen zu sein: Mit Rockstar Gavin Rossdale (52) kann sich das Model sogar Kinder vorstellen …

Der Ex-Mann von (48) ist zwar schon vierfacher Vater. Sophia ist jedoch längst fest in die Familie integriert, kümmert sich liebevoll um seine Kids. In einem Interview sagte sie jetzt: „Ich bin selber noch nicht Mutter, aber das heißt ja nicht, dass ich mir nicht selber einmal Kinder wünsche …“ Und zwar mehr als nur eins!

Arbeitet Sophia Thomalla schon am Nachwuchs?

Auch Gavin scheint in diese Idee zu sein: Der Bush-Frontmann zeigt sich auf Social Media regelmäßig mit seinen Söhnen und postete auch schon ein Foto von Sophia mit einem seiner Kids im Arm. Dazu schrieb er: „Liebe ist Liebe.“ Ist da vielleicht schon „was Kleines“ in Planung? In Gavins Heimat England wird seit einiger Zeit über eine angebliche Verlobung spekuliert. Bei einem Spaziergang durch London im Juni trug Sophia das erste Mal sichtbar einen auffälligen Ring an der linken Hand, dem Platz für einen Verlobungsring! Und über seine junge Freundin sagte Gavin neulich: „Du machst alles schöner.“ Sicherlich auch das Familienleben – mit eigenen Kindern.