Sophia Thomalla: Gavin Rossdale zieht drastische Konsequenz

Sophia Thomalla kann’s nicht lassen: Schon wieder teilte die 28-Jährige einen Seitenhieb in Richtung Gwen Stefani aus...

Die werden keine Freundinnen mehr: Letzte Woche postete auf ein Foto, das als klare Attacke gegen Gwen Stefani, die Ex ihres Lovers Gavin Rossdale (50), verstanden wird. Und dem dürfte das gar nicht gefallen...

Dass Gwen und Sophia sich nicht irgendwann in trauter Zweisamkeit die Haare flechten würden, war klar: Schon seit dem Beginn der Beziehung zwischen Thomalla und dem Bush-Frontmann herrscht Eiszeit zwischen den beiden Power-Blondinen! Erst einmal sind die beiden öffentlich aufeinandergetroffen, bei einem Football-Spiel der Söhne des Ex-Paares in Kalifornien. Man gab sich brav die Hand und floh dann in unterschiedliche Richtungen.

Sophia Thomallas Skandal-Posting

Jetzt dürfte das Zerwürfnis noch tiefer sein. Gerade postete Sophia auf Instagram die Zutaten für ihr Halloween-Kostüm: blonde Perücke, knallroter Lippenstift, Bauchfrei-Top und Holzfällerhemd. Ihren Followern war sofort klar: eine Anspielung auf ! Deren Look sieht nämlich genauso aus...

Doch die Kommentare waren vernichtend: „Leider wirst du einer Frau wie Gwen Stefani nicht das Wasser reichen können“, schrieb eine Followerin. Oder: „Frauen müssen eigentlich zusammenhalten. Und sich nicht übereinander lustig machen. Das ist die Mutter seiner Kinder.“ Genau das könnte zum Problem werden: Denn Lover Gavin dürften die Angriffe auf die Mutter seiner drei Söhne nicht gefallen...

Gavin Rossdale is not amused

Immerhin betonten die beiden bei ihrer Trennung 2015: „Wir wollen unsere drei Söhne gemeinsam in einer glücklichen und gesunden Umgebung großziehen.“ Aber ist es gesund, wenn sich Papas Neue und Mama in den platinblonden Haaren haben? Gavin zumindest verzichtete darauf, Sophias Foto zu liken. Hoffen wir, dass er ihr nur bei Instagram sein Herz vorenthält...

Allerdings scheint er ihr den Fehltritt schon wieder vergeben zu haben. Erst gestern postete Gavin Rossdale ein Foto, das ihn zusammen mit Sophia im Flugzeug zeigt - auf dem Weg nach Mexiko. Offenbar hat der Musiker Verständnis für den schräger Humor seiner Freundin...