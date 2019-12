Sophia Thomalla: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Schock- von ! "Läuft bei mir", schreibt die Schauspielerin zu einem Bild von sich mit Beinschiene auf . Was ist passiert?

Sophia Thomalla: Schockierender Fake-Skandal!

Rätselraten um Sophia Thomallas Beinschiene

Die Fans sorgen sich um ihr Idol. "Du Arme! Gute Besserung. Ski gefahren?", "Autsch! Was hast du gemacht? Alles gute" und "Oooh, was hast du denn angestellt?", lauten der nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

Doch einige vermute auch, dass Sophia die Schiene lediglich für einen Film-Dreh überziehen musste. Schließlich kann sie immer noch hohe Schuhe tragen. Außerdem markierte Sophia den Ort Oderberg in Brandenburg. Dort wird angeblich gerade ein neuer Film von Regisseur gedreht. Schauspielkollegen wie Kostja Ullmann sind momentan auch in Oderberg anzutreffen. Ob Sophia auch vor der Kamera steht? Bisher hüllte sie sich in Schweigen. Aber sie wird ihren Fans sicherlich bald ein Update geben...

