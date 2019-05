Sophia Thomalla: Jetzt spricht sie über ihre Hochzeit

Es war ein Bild, dass für Zündstoff sorgte. postete einen Schnappschuss mit Freund Loris Karius und schrieb dazu nur das Wort "Yes". Sofort wurde spekuliert: Sind die beiden verlobt?

Sophia Thomalla: Hat sie sich mit Loris Karius verlobt?

Sophia Thomalla spricht über Hochzeit

Der schöne Star schweigt und genießt. Trotzdem plaudert sie jetzt offen über ihre Hochzeit. Denn sollte sie in der Zukunft heiraten, weiß sie genau, wie ihr großer Tag aussehen soll. "Es wird aber auch keine Rock 'n' Roll-Hochzeit mit Lederjacke und flachen Schuhen", plaudert sie gegenüber "Promiflash". Sie will ganz klassisch ein weißes Kleid tragen. Nur eines kommt ihr nicht in die Tüte: Eine kirchliche Trauung. "Von daher wird es etwas Standesamtliches und Bürgerliches", so Sophia weiter.

Ob der Glückliche an ihrer Seite dann auch ihr Freund Loris Karius sein wird? Man darf gespannt sein....

Sophia Thomalla war schon mal verheiratet

Für Sophia Thomalla wird es nicht die erste Hochzeit sein. 2016 heiratete sie heimlich den Musiker Andy LaPlegua. Doch die Ehe hielt nicht lange. Nur ein Jahr später waren die beiden wieder getrennt. Eine zweite Hoochzeit scheint für die 29-Jährige aber nicht ausgeschlossen....