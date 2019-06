Sophia Thomalla: Liebes-Drama spitzt sich zu!

Fünf Jahre lang waren (29) und Till Lindemann (56) ein Paar – noch heute haben sie engen Kontakt. Doch wie eng ist dieser wirklich? Vor Kurzem waren beide im beschaulichen Badeort Warnemünde an der Ostsee, checkten im gleichen Hotel ein. Das kann doch kein Zufall sein!

Sorry Sophia, unauffällig geht anders: Gerade postete sie sich aus dem luxuriösen Hotel „Neptun“ an der Ostsee, von einem Eckbalkon mit bester Aussicht auf den Strand. Dumm nur: Der Rammstein-Rocker postete fast zeitgleich ganz ähnliche Bilder vom selben Ort. Ist Sophia extra für ihn hierhergekommen? Und was sagt ihr aktueller Freund, der Fußballer Loris Karius (26), dazu, dass sie noch immer ein Herz für ihren Ex hat?

Sophia Thomalla hängt noch an ihrem Ex

Denn das ist offensichtlich: Auch vier Jahre nach dem offiziellen Liebes-Aus schwärmte sie gerade erst wieder in den höchsten Tönen von Till: „Er ist der höflichste Mensch, den ich kenne. Ich wüsste nicht, was ihn aus der Ruhe bringen sollte“, schrieb sie auf , kurz nachdem er wegen einer Prügelei in einer Münchner Bar für Negativ-Schlagzeilen sorgte.

Sophia Thomalla: Pikante Liebes-Offenbarung!

Jetzt das Wiedersehen in Warnemünde. Abends wurde Sophia dann auch auf einem Rammstein-Konzert ganz in der Nähe (in Rostock, 15 Kilometer entfernt) gesehen. „Wir waren ja getrennt, zusammen, getrennt, zusammen. Man will nicht mehr und kann dann doch nicht ohneeinander. Das haben wir jetzt erkannt …“, sagte Sophia schon vor drei Jahren in einem Interview. Und so wird es jetzt wohl auch weitergehen. Damit muss sich auch ihr Loris anfreunden. Denn auch wenn sie jetzt mit ihm zusammen ist – der Ex wird bleiben. Denn: „Familie ist definitiv Till auch für mich.“