Sophia Thomalla: Liebes-Sensation!

Lange hatte man nur noch Fragezeichen im Kopf: Mit wem ist Sophia Thomalla nun eigentlich gerade zusammen? Oder ist sie Single? Jetzt scheint sie sich entschieden zu haben...

Na was denn nun? Ob Sophia Thomalla (28) mit Lover Gavin Rossdale (52) oder wieder mit Rammstein-Sänger Till Lindemann (55) zusammen ist, war monatelang total unklar. Aktuelle Fotos beweisen: Sophia ist offenbar tatsächlich schwer verliebt. Allerdings tauchen die Happy-in-love-Bilder zu einem sehr verdächtigen Zeitpunkt auf...

Sophia Thomalla: Mega Streit mit Gwen Stefani

Vor genau einem Jahr tauchten die ersten Knutsch-Bilder mit dem 24 Jahre älteren Rossdale auf. „Wir sind alte Freunde“, so Sophia damals. Dass das eine Ausrede ist, konnte man sich denken. Aber vielleicht wollte Sophia ihren Immer-wieder-Liebsten Till Lindemann nicht schon wieder öffentlich bloßstellen. So wie 2016, als sie spontan und überstürzt in den USA Musiker Andy LaPlegua heiratete. Was für eine Schnapsidee!

Bei der Berlinale Mitte Februar war auf Sophia Thomalla noch Verlass: Regelmäßig erfreute sie ihre 855.000 Instagram-Fans mit ultraheißen Party-Fotos. Doch jetzt? Ist es still auf ihrem Social-Media-Account geworden. Und das hat einen süßen Grund...

