Sophia Thomalla & Loris Karius: Trennung? Jetzt rücken sie mit der Wahrheit raus

Diese Nachricht hat es wirklich in sich! Türkische Medien berichten, dass und Loris Karius sich getrennt haben. Doch was ist an der Sache wirklich dran?

Sophia Thomalla: Bodyshaming-Skandal!

Sophia Thomalla packt aus

Anfang 2019 machten die 30-Jährige und der Torwart ihre Liebe offiziell. Und nun soll alles schon wieder vorbei sein? Nein! Auf ihrem -Account stellt Sophia klar, dass sie immer noch mit ihrem Schatz zusammen ist.

„Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen daraufhin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden darauf hin Zitate, die niemals stattgefunden haben", schreibt Sophia entsetzt. Doch das entspricht nicht der Wahrheit.

Zum Glück kann sie die Sache nach 15 Jahren im Business mit Humor nehmen. „Der ein oder andere Sportjournalist ist manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily Soap", witzelt sie. Dazu postet Sophia ein süßes Pärchen-Foto von sich und Loris. Hach! Es ist also alles im Lot…

