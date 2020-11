Sophia Thomalla: Mucki-Wahn! Sie ist kaum noch wiederzuerkennen

Warum Sophia plötzlich auf Body-Builder-Beine(n) steht, verrät sie aber nicht. Vielleicht wollte sie sich für ihren neuen TV-Job als Moderatorin der Kuppel-Show „Are You The One?“ in Bestform bringen – und hat es ein wenig übertrieben. Das wäre jedenfalls nicht das erste Mal: Schon vor ein paar Jahren verwandelte sie sich vom rundlichen „Pommeskind“, wie sie selbst sagte, zum Hungerhaken. „Es macht mir Spaß, wenn Bilder polarisieren“, gab Sophia zu. Wenn’s ihr nur darum geht, hat sie alles richtig gemacht…