Sophia Thomalla: Pikante Enthüllung über ihre neue Liebe

Wer sie haben will, muss zahlen! So vermarktet Sophia Thomalla ihre neue Liebe zu Loris Karius…

Oberflächlich, glamourgeil, geldfixiert – das sind fiese Vorurteile gegen Spielerfrauen. (29), seit einem halben Jahr mit Torwart Loris Karius (25) liiert, spielt nur zu gerne mit diesen Klischees. Mit der Bezeichnung „Spielerfrau“ hatte sie vom Anfang der Beziehung an kein Problem: „Man muss ja Gott sei Dank gar keinen Ansprüchen gerecht werden. Die Erwartungen sind so niedrig, die erfülle ich eh“, erklärte Thomalla bei .

Sophia Thomalla ist geschäftstüchtig

Wenn es um Geld- und Geschäftssinn geht, beweist Sophia Thomalla gerade eindeutig das Spielerfrauen-Gen! Kaum ist sie zu Lover Loris nach Istanbul gezogen, hat sie schon die VIP-Vermarktung „ihres“ Spielers übernommen. Einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich? Nur gegen richtig Cash! „Da müsste dann schon einer mit ganz, ganz viel Geld um die Ecke kommen, damit ich mit ihm auf dem roten Teppich erscheine“, sagte Sophia gerade.

Sophia Thomalla: Hat sie sich mit Loris Karius verlobt?

Als Profi-Promi weiß sie, was sich mit einem offiziellen Pärchen-Auftritt verdienen lässt. Sophia jettet seit Jahren selbst als eine Art professioneller Partygast durch die Republik, bekommt geschätzt zwischen 8.000 und 12.000 Euro dafür, dass sie sich fotogen in Pose wirft und ein, zwei Gläschen Schampus wegnippt. Und so ein hübsch erfolgreicher Kicker steigert den Marktwert natürlich enorm…