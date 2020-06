Sophia Thomalla provoziert auf Kosten von Missbrauchsopfern

Es zeigt sie in sexy Dessous und Strapsen – ein Bild, das viele Männer mit Sicherheit schwach werden lässt. Zu weit geht Sophia allerdings mit dem Text, den sie zu dem heißen Foto verfasst. „Der wahre Grund, warum ich die Rolle bekommen hab“, schreibt sie. In Zeiten, in denen sich immer mehr Frauen unter dem Hashtag #metoo ein Herz fassen und Situationen schildern, in denen sie sexuell belästigt und erniedrigt wurden, ist ein solcher Post ein absolutes No-Go!

So sehen das zumindest viele von Sophias Instagram-Anhängern. „Aktuell total respektlos und absolut kein Thema zum Scherzen. Wie geschmacklos!“, regt sich jemand in den Kommentaren auf. „Unzähligen Frauen wurde das Leben bei der Suche zum beruflichen Erfolg zerstört. Sie wurden hintergangen, missbraucht und verängstigt. Es ist ein starkes Anzeichen für Ihren geringen Verstand sich darüber lustig zu machen“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Bisher hat Sophia zu der Kritik noch keine Stellung bezogen. Ob sie ihren Fehler wohl einsieht?