Sophia Thomalla: Riesen-Zoff mit Gwen Stefani um die Kinder

Umso schlimmer dürfte es für Gwen sein, dass Gavin ihr Sophia offenbar noch nicht einmal vorgestellt hat, bevor sie ihre gemeinsamen Kids kennenlernte. „Ich sehe keinen Grund dafür. Für mich ist es wichtig, dass die Beziehung aus meiner Sicht stabil ist“, sagte der Rocker gerade erst in einem Interview. Doch Gwen scheint das anders zu sehen! „Ich bin eine Bärenmutter. Es ist mir sehr wichtig, dass ich meine Kinder beschützen kann“, betont die Blondine. Sie glaubt einfach nicht an die Langlebigkeit der Affäre und will nicht, dass sich ihre Söhne an ein junges Rock-Fangirl gewöhnen. „Die Jungs verlieren vielleicht ihr Herz an jemanden, der nicht bei Gavin bleibt und es nicht wirklich ernst meint“, so ein Freund von Gwen. Klingt nicht gerade nach einem guten Start für eine Patchwork-Familie.

