Sophia Thomalla: Rote Karte für Loris Karius! Sie bestätigt das Aus

Die Gerüchte um das Liebes-Aus von Sophia Thomalla und Torwart Loris Karius werden immer lauter. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang zwar nicht. Aber manchmal kommt es ja mehr darauf an, was man nicht sagt – wie das Model jetzt vor laufenden Kameras bewies…

Im sexy Leder-Look trat Sophia zusammen mit Sylvie Meis (42) gegen Günther Jauch (64) und Thomas Gottschalk (70) an – und hatte dabei nicht nur sichtlich Spaß, sondern signalisierte auch ziemlich deutlich, dass ihr Beziehungsstatus wieder Richtung „Single“ tendiert: Statt ein Loblied auf die Zweisamkeit in Zeiten von Corona zu singen, sprach sie im Interview vor Beginn der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ über Liebes-Zoff im Lockdown.

Sophia Thomalla deutet Trennung an

Was nicht im TV zu sehen war: Nach der Sendung legte sie noch mal nach, als die Reporterin ein Fang-Spiel mit Farbbällen als Steilvorlage nutzte, um Sophia privat aus der Reserve zu locken. „Du hast in der Familie ja einen Torwart“, tastete sie sich vorsichtig an das Thema Loris Karius heran.