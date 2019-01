Sophia Thomalla: Schock-Enthüllung um Lover Loris Karius

Reddit this

Blond? Check! Schlank? Check! Sexy? Doppel-Check! Diese Kriterien muss offenbar jede Frau erfüllen, die Torhüter Loris Karius (25) daten möchte. Zumindest liegt diese Vermutung nahe, wenn man sich mal die Liste seiner Verflossenen so ansieht – darunter Werbe-Star Annelie Alpert (24) und Fitness-Bloggerin Pamela Reif (23).

Ist Sophia Thomallas Neuer ein Model-Jäger?

Und noch eine Gemeinsamkeit fällt auf: Alle Ex-Freundinnen sind Models! Da passt Neuzugang (29) offenbar perfekt ins Beuteschema. Ob er sich das It-Girl etwa nur wegen ihres Aussehens gekrallt hat? Zwar konnten die zwei in ihrem ersten Liebesurlaub in Miami kaum die Finger voneinander lassen, aber Fakt ist: Der Kicker ist für seinen Ruf als Womanizer bekannt, hat viele Fans.

Sophia Thomalla: Bittere Neuigkeiten nach der Trennung!

„Und ich kann sagen, dass die meisten weiblich sind“, soll er selbst in einem Interview betont haben, ließ die Aussage aber später dementieren. So oder so: Nach ernsten Absichten klingt das nicht gerade. Aber vielleicht macht Sophia Thomalla das auch gar nichts aus. Schließlich fuhr sie mit ihren Ex-Männern wie Till Lindemann (56) oder Gavin Rossdale (53) selbst gern Liebes-Achterbahn und legt sich nur ungern fest...