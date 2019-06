Sophia Thomalla: Schockierendes Liebes-Geständnis!

Blonde Mähne, verführerischer Blick, endlos lange Beine: ist eine der begehrtesten Junggesellinnen Deutschlands – und keine Frau, die mit ihren Reizen geizt. Bei öffentlichen Auftritten und in den sozialen Medien setzt die Tochter von Schauspielerin (54) ihre Kurven stets perfekt in Szene – und bringt die Männer damit reihenweise um den Verstand.

Bisher schien sie einem festen Beuteschema zu folgen. Ihre Liebhaber – darunter „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann (56) oder der britische Rocker Gavin Rossdale (53) – waren wild, tätowiert und unangepasst.

Und auch Torwart Loris Karius (25), mit dem Sophia Thomalla zurzeit offiziell zusammen ist, bildet da keine Ausnahme. Allerdings weiß niemand, wie es um die Liaison wirklich steht. Denn schon in der Vergangenheit hatte man den Eindruck, dass für das Model Verwirrspiele um seinen aktuellen Beziehungs-Status zur Image-Pflege gehören.

Sophia Thomalla hat ein Auge auf Günther Jauch geworfen

Fest steht: Öffentliche Liebeserklärungen macht Sophia Thomalla zurzeit nicht etwa Loris Karius. Sondern einem Mann, der auf den ersten Blick so gar nicht ihren sonstigen Vorlieben zu entsprechen scheint: Moderator !

Die Blondine, die am 3. Juni in dessen „ ? – Prominenten-Special“ auftrat, sagte in einem Interview mit dem „Kölner Express“: „Ich liebe Günther Jauch! Der hat so einen subtilen, astreinen Humor, und der ist einfach so gebildet, spontan, wahnsinnig witzig und talentiert...“

Sophia Thomalla: Böse Enthüllung über ihre neue Liebe

Der Moderator kommentierte die Aussage Sophia Thomallas nicht öffentlich, und in der laufenden Show gingen die beiden freundschaftlich-professionell miteinander um. Der Postdamer und die schöne Berlinerin kennen sich seit vielen Jahren. Es war nicht das erste Mal, dass Sophia Thomalla ihrem Interesse an dem berühmten Fernseh-Mann Ausdruck verlieh. Schon 2016 postete sie auf ihrem -Account ein Foto, auf dem sie sich mit nacktem Oberkörper auf dem Bett eines Hotels rekelte. Dazu schrieb sie: „Der Rest von ‚Gottschalk & Jauch‘ wird im Bett geguckt…“

Sophia Thomalla ist in der Liebe flexibel

Dass der Moderator seit fast 13 Jahren eine Ehefrau hat, dürfte sie nicht stören. Als sie 2017 in „Exclusiv Weekend“ auf das Thema „Liebesbeziehungen zu verheirateten Männern“ angesprochen wurde, sagte Sophia: „Wenn man sich verguckt, verguckt man sich. Wir sind ja alles Menschen. Immer schade für den anderen, aber solche Dinge passieren halt. Und ich finde, das muss man immer nicht gleich verurteilen.“

Worte, die wohl jede Ehefrau alarmieren und dafür sorgen würden, dass sie ihren Mann ganz genau beobachtet. Besonders wenn es um Sophia Thomalla, die nach eigener Aussage „immer in irgendwen verliebt“ ist!