Sophia Thomalla: Sensationelle Neuigkeiten!

Die Dreharbeiten zu "Are you the One?" haben bereits angefangen und finden in Griechenland statt. Doch worum geht es dort eigentlich?

In der Show sind zehn Männer und zehn Frauen, die zueinanderfinden wollen. Das besondere: Sie wurden von Experten ausgesucht. Jeder hat also einen Traumpartner in der Show - er muss ihn nur noch finden!

Sophia wird als Moderatorin fungieren und freut sich riesig! "Paare beim Balzen beobachten und kommentieren – ich liebe es. Eine meiner leichtesten Übungen", verrät sie gegenüber "Bild".