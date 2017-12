Sophia Thomalla: Shitstorm nach Body-Shaming

Sophia Thomalla hat öfter mal eine ruppige Meinung zu vertreten - ob sie damit aneckt, scheint ihr meist egal zu sein. Oder vielleicht findet sie gerade das ganz gut. Zumindest wirkt es so, als würde sie manchmal ganz gerne mit Absicht ins Fettnäpfchen treten. Genau wie jetzt mit ihrem neuesten Instagram-Post. Damit erhitzte sie jetzt mal wieder ganz schön die Gemüter.

Die Schauspieler-Tochter postete ein Spruchbild mit der frechen Aussage: "Don't blame the Holidays. You were fat in August." Auf deutsch: "Schieb es nicht auf die Feiertage. Du warst auch im August schon fett." Autsch.

Sophia Thomalla bringt die Hater gegen sich auf

Sophia Thomalla ist geschieden!

Nicht das erste Mal, dass sich Sophia Thomalla mit Body-Shaming in die Nesseln setzte. In einem Interview posaunte sie mal heraus, dass sie alles "über 70 Kilo" bei einer bestimmten Körpergröße für bedenklich halte. Schon damals gab es harsche Kritik für ihre Aussage. Und so ist es nun wieder.

Ein paar feiern sie für ihren Spruch, andere hingegen finden ihn völlig daneben. "Happy Body Shaming", "Immer schön, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen", "Immer rein mit dem Finger in die Wunde", lauten die Kommentare. Aber die Kritik dürfte an Sophia Thomalla wohl abprallen...