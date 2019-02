Sophia Thomalla: Spielt Loris Karius ein falsches Spiel mit ihr?

Die Zeiten als coole Insta-Fritte sind bei vorbei: Seit sich Torwart Loris Karius in ihr Herz geballert hat, herrscht bei der 29-Jährigen Rosa-Herzchen-Euphorie. Statt cooler Selfies postet sie bei Schmuse-Schnappschüsse und liebestrunkene Loris-Hymnen.

„Schon jetzt das beste Jahr“, schwärmte sie – zwei Wochen nach Silvester. Sophia Thomalla schwer in love und alle sollen es sehen. Bei Loris Karius (25) sieht die Sache allerdings anders aus. Seine neue Flamme findet bei dem blond gewellten Ballsportler offiziell kaum statt. Sein Insta-Account ist vollgepackt mit gut geposten Selfies, der Einzige, der ab und zu mit aufs Bild darf, ist sein (sehr süßer) Hund Banksy. Ein Bild mit Sophia Thomalla postete er nur in seiner Insta-Story - und die ist natürlich längst schon wieder verschwunden.

Steht Loris Karius nicht zu Sophia Thomalla?

Ob er befürchtet, dass Fangirls gefrustet auf „entfolgen“ klicken, wenn er sich offiziell als Nicht-Single outet? Oder ist er einfach nicht so liebestoll wie Thomalla? „Ich habe kein Problem damit, mich in den Flieger zu setzen und nach Istanbul zu düsen“, erklärte die kürzlich. Gesagt, getan! Auf zum Torwart ihres Herzens, der gerade für Besiktas Istanbul die Bälle hält. Und aus der türkischen Hauptstadt gab’s natürlich knutschige Insta-Grüße von Sophia. In ihrer Story markierte sie Loris. Ob der ihre permanente Pärchen-Posterei so toll findet? Von ihm gab’s jedenfalls kein Wort und kein Bild zu ihrem Besuch.