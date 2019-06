Reddit this

Sophia Thomalla: Süße Geburtstagsgrüße an Freund Loris

Sophia Thomallas Herz schlägt für ihren Freund Loris. Dabei scheint sie der kleine Altersunterschied absolut nicht zu stören. Ganz im Gegenteil: Sie amüsiert sich sogar pünktlich an seinem Geburtstag darüber!

und Loris Karius bekommen gar nicht genug voneinander. Immer wieder postet die 29-Jährige süße Kuschel-Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. So auch an seinem Geburtstag! Der Torwart wird heute (22. Juni) 26 Jahre alt.

Süße Geburtstagsgrüße

„Happy Birthday, Schöner“, schreibt Sophia zu einem Pärchen-Selfie von sich und Loris. „Endlich ein Jahr älter!“, witzelt sie. Das kommentiert ihr Schatz direkt mit einem roten Herz-Emoji.

Mal sehen, was der Fußball-Star sich am 6. Oktober einfallen lässt. An dem Tag wird seine geliebte Sophia nämlich 30 Jahre alt. Und das muss groß gefeiert werden!

Bis dahin dürften die Fans aber sicherlich noch in den Genuss des ein oder anderen Pärchen-Fotos kommen. Hach!