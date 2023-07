Sophia Thomalla: Trennt sie sich jetzt? Neues Drama um ihren Freund!

Das alles erinnert an das Jahr 2021, als eine andere Ex, Olga Scharipowa, Gewaltvorwürfe gegen den Profi-Sportler erhob. Zverev stritt alles ab – und tatsächlich: Einer Untersuchung durch die Tennisorganisation ATP hielten Olgas Behauptungen nicht stand. Dennoch hinterlässt diese erneute Anschuldigung einen bitteren Beigeschmack. Man fragt sich: Was ist da los?

Sophia scheint davor fest die Augen zu verschließen, so wirkt es jedenfalls. Es ist nicht das erste Mal, dass sie trotz schwerer Anschuldigungen zu ihren Partnern steht. Hinsichtlich der Vorwürfe gegen Rocker Lindemann, mit dem sie von 2011 bis 2015 zusammen war, steckte sie den Kopf in den Sand, verharmloste die Aussagen der betroffenen Frauen, feierte demonstrativ auf seinem Konzert.

Natürlich ist es möglich, dass Sophia selbst nie schlechte Erfahrungen mit ihren Partnern hatte. Und es scheint ihr egal zu sein, was die vorher vielleicht gemacht haben, wozu sie unter Umständen fähig sein könnten. Sie hält weiterhin zu ihrem Freund...