Sophia Thomalla: Trennungs-Rache von Ex-Freundin Gavin Rossdale

Schau her: Ich bin begehrt! Gavin Rossdale scheint seine Trauer über die Trennung von Sophia Thomalla überwunden zu haben und flirtet wieder...

Nach der Trauer kommt die Wut – und dann gibt’s auch mal eine fiese Rache-Aktion. Gavin Rossdale (53) scheint seiner Verflossenen (29) jedenfalls nicht mehr hinterherweinen zu wollen...

Kurz nachdem sich das Model mit seinem neuen Freund Loris Karius (25) im Urlaub gezeigt hatte, kamen von dem Bush-Frontman noch traurige Insta-Nachrichten. „Meine Erinnerung liebt dich. Sie fragt ständig nach dir“, schrieb er dort und schien damit Sophia Thomalla zu meinen.

Sophia Thomalla ist abgeschrieben

Jetzt gab es neue Posts von dem Musiker: er beim romantischen Dinner für zwei. Und er, auch romantisch, vorm Kamin in London, versehen mit einem großen Herzchen. Sieht ganz nach einer neuen Liebelei aus. Und nach einem ordentlichen Seitenhieb gegen seine Ex. Nach dem Motto: Schau her, auch ich bin begehrt.