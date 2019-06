Sophia Thomalla: Überraschende Hochzeits-Beichte

war schon einmal verheiratet. Aber anscheindend hat sie nichts dagegen, den Schritt noch einmal zu wagen...

Sophia Thomalla: Pikante Liebes-Offenbarung!

Sophia Thomalla: Hochzeit mit Loris Karius?

Bei "taff" wurde sie auf eine Hochzeit mit ihrem Kicker angesprochen. Ihre eindeutige Antwort: "O Gott! Bei mir, ich habe ja auch Torschlusspanik - also wir nennen das Kind ja mal beim Namen, ne? Ich werde 30, Leute! Da müssen wir jetzt aber auch endlich mal zum Zug kommen!" So so, ist das etwa eine Ansage an ihren Liebsten?

Über haupt wird sie mit zunehmenden Alter entspannter. "Ich bin jetzt auch 30, und dann wird man gegen . . ., also was das Private angeht, werde ich auch ein bisschen gelassener. Und ich werde ja trotzdem nicht immer alles erzählen", so Sophia weiter.

Sophia Thomalla: Ihre erste Ehe hielt nicht

2016 heiratete Sophia Thomalla den Musiker Andy LaPlegua. Doch knapp ein Jahr später waren die beiden schon wieder geschieden. Über die Gründe äußerten sich die beiden nicht.

Dvon lässt sich die Blondine aber offenbar nicht beirren. Sie will sich nochmal trauen...