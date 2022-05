Sophia Thomalla & Alex: Nach seinem Fremdflirt kann sie ihm nicht mehr trauen

Sophia Thomalla weicht ihrem Liebsten kaum noch von der Seite – wo er auch hingeht, sie kommt mit! 8000 Kilometer Flug für einen Platz auf der Tribüne in Miami? Kein Problem. Ein Spiel in Monaco? Natürlich ist die 32-Jährige am Start und feuert ihren Alex an. Und selbst nach dem Training in München hält die Moderatorin sein Händchen. Hat sie nichts Besseres zu tun? Offenbar nicht. Doch hinter der vermeintlichen Liebes-Geste könnte in Wahrheit etwas ganz anderes stecken: Eifersucht! Denn im April hatte sich der Tennisspieler nicht unbedingt von seiner treuesten Seite gezeigt, wurde sehr vertraut mit Tenniskollegin Emma Raducanu gesichtet. Die 19-Jährige ist nicht nur ein echtes Ass auf dem Platz, sondern modelt auch für Marken wie Porsche und Tiffany & Co. Kein schlechter Fang also! Um Schlimmeres zu vermeiden, gilt also für Sophia: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser …