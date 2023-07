Sophia Thomalla & Alex Zverev: Die Indizien sprechen für sich! Setzt sie aus Liebe alles auf eine Karte?

"Sie ist so oft dabei, wie es geht, das ist natürlich immer sehr schön", sagte Alexander Zverev in der vergangenen Woche im Gespräch bei "Exclusiv". Was der Tennisprofi damit meint? Vermutlich, dass ihn seine liebste Sophia Thomalla zu seinen Tennisspielen rund um die Welt begleitet. Denn damit verbringt die Moderatorin zuletzt ziemlich viel Zeit. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal herrscht hingegen Funkstille! Keine Stories, keine Posts - nur ein vielsagendes Schweigen. Sophia Thomalla scheint stattdessen ihr Leben als Spieler-Frau zu genießen. Vom Spielfeldrand feuert sie ihren Langzeitfreund Alex Zverev voller Energie an.

Doch wird sie das wirklich glücklich machen? Schließlich hat sie hart für ihre Karriere als Moderatorin und Model gearbeitet. Ihre Fans würden sie und ihre kaltschnäuzigen Sprüche sehr vermissen...