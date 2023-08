Sophia Thomalla & Alex Zverev: Heftiger Zoff in aller Öffentlichkeit!

So hatte sich Sophia Thomalla den Ausflug mit ihrem liebsten Alex Zverev in ein New Yorker Museum sicher nicht vorgestellt. Gemeinsam besuchte das Pärchen das berühmte "MOMA - The Museum Of Modern Art" in Manhattan. Und dort kam es auch zum Eklat zwischen dem Tennisspieler und der Moderatorin. Während sich Sophia Thomalla besonders für ein Kunstwerk begeistern konnte, hatte Alex Zverev für diese Installation nur Unverständnis übrig.

Das künstlerlische Objekt war ein alter Fernseher, der auf der Mattscheibe einen leuchten Streifen zeigte. Die "Are You The One"-Moderatorin filmte das Kunstwerk und sagte in ihrer Instagram-Story: "Ich find einfach, das sieht gut aus." Doch statt diese Meinung einfach zur Kenntnis zu nehmen und sich mit seiner Liebsten zu freuen, guckte Freund und Museums-Begleitung Alex Zverev seine Freundin nur entgeistert an und sagte: "Du hast echt 'ne Meise oder was?!" Oha! Charmant geht aber anders, lieber Alexander! Dann setzte er seine Kunst-Kritik fort und kommentierte: "Da ist ein Strich in der Mitte, das war's!"

Immerhin konnte Sophia Thomalla die eher ruppige Reaktion ihres Liebsten mit Humor nehmen und schrieb zu dem Video: "Immer diese Hater." Nur schade, wenn es der eigene Freund ist...