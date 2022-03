Sophia Thomalla & Alex Zverev: Herber Schlag! Ihre Gefühle gegenüber Ex-Loris sind echt

Nach knapp drei Jahren gaben Sophia und Loris im vergangen Jahr ihre Trennung bekannt und gehen seitdem getrennte Wege! Kurz danach machte die Tochter von Simone Thomalla ihre Liebe zu Tennisstar Alex bekannt und schwebt seitdem auf Wolke sieben. Für Loris sicherlich alles andere als leicht, seine Ex-Freundin nach so kurzer Zeit in den Armen eines neues Mannes zu sehen. Doch wie Sophia nun verrät, haben sie und ihr Ex immer noch ein super Verhältnis zueinander. So offenbart sie gegenüber "RTL": "Ich bin mit Loris gut. Wenn man genauer drüber nachdenkt, es hätte einfach nicht sein sollen, das ist nun mal so. Aber trotzdem habe ich mit Loris persönlich absolut überhaupt gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich wünsche ihm sogar beruflich als Fußballer nur das Beste." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Sophia und Loris sind definitiv im freundschaftlichen Kontakt auseinander gegangen.

Ob Alex über diese Gefühlsbeichte allerdings auch begeistert ist? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...