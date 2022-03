Sophia Thomalla & Alex Zverev: Jetzt ergreift sie Flucht

Nachdem der Weltranglisten-Dritte bei einem Turnier in Mexiko für einen Riesen-Skandal sorgte, indem er brutal auf den Unparteiischen losging, ist sein Ansehen in der Öffentlichkeit mindestens so verbeult wie der Schiedsrichterstuhl: Der Sportler wird auf dem Platz ausgebuht und im Netz mit (berechtigter) Kritik überhäuft, während Sophia auf Social Media sogar geraten wird, ihren schlagkräftigen Lover lieber ganz schnell vom Platz zu schicken…

Und tatsächlich ergreift die Moderatorin nun die Flucht – allerdings nach vorn! Denn statt das Aus zu verkünden, inszeniert Sophia lieber eine Liebes-Show auf Instagram, postet plötzlich nicht nur ihren Support, sondern auch Pärchen-Pics und Liebesbekundungen am laufenden Band!