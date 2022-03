Sophia Thomalla & Alex Zverev: So sieht ihre traurige Realität aus!

Wie Sophia nun offenbart, haben sie und Alex immer wieder mit ihren Terminplänen zu kämpfen. So bricht es im Gespräch mit Paul Ripke für seinen Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" aus ihr heraus: "Als Einzelsportler bist du die ganze Zeit unterwegs." Sie ergänzt: "Den Terminplan so zu koordinieren, dass wir uns regelmäßig sehen, ist eine Herausforderung." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz intimen Einblick in das Privatleben von Sophia und Alex geben! Den Kopf in den Sand deswegen stecken, kommt für die beiden dennoch nicht in Frage! So fügt Sophia abschließend hinzu: "Gott sei Dank habe ich keinen Job, wo ich from 9 to 5 irgendwo unterwegs bin." Ob die Beauty uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...