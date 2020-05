Sophia Thomalla und Loris Karius: Drama wegen anderen Frauen

Reddit this

Im spielt Loris Karius wieder in England. Wer dort auf seine Freundin wartet? Drei ziemlich biestige Spielerfrauen, die kaum mit offenen Armen empfangen werden …

Next Stop: Liverpool. Wenn Sophia Thomallas Boyfriend, der Profi-Fußballer Loris Karius (26), nach zwei Jahren Kicker-Intermezzo in der Türkei wieder zurück zu seinem ursprünglichen Verein FC Liverpool nach England zurückkehrt, dann ist das für sie nicht gerade ein Grund, die Schampuskorken knallen zu lassen. Denn für Neuzugänge unter den Spielerfreundinnen ist Liverpool eine Schlangengrube, in der die Regeln klar vorgegeben werden.

Sophia Thomalla muss sich gegen die Spielerfrauen durchsetzen

Von wem? Vor allem von den Ehefrauen von Loris’ Vereinskollegen: Larissa Pereira (32), Rebeca Tavares (24) und Natália Loewe (29). Die drei legen extrem viel Wert auf ihr Image und den Status als High-Society-Ladys, treffen sich regelmäßig zu Play-Dates mit ihren Kids und präsentieren sich als fast schon spießige Vorzeige weibchen. Ein Bild, in das die volltätowierte Sophia schon optisch so gar nicht passt.

Und auch mit ihrem losen Mundwerk dürfte sie anecken – die Ex von Rammstein-Frontmann Till Lindemann (57) ist eine Meisterin der Provokation, was andere von ihr als Spielerfrau halten, ist ihr komplett egal. Sagt sie jedenfalls: „Eine Herausforderung ist das nicht“, ätzt sie im Interview mit . „Man muss ja – Gott sei Dank – gar keinen Ansprüchen gerecht werden als Spielerfrau. Die Erwartungen sind so niedrig, die erfülle ich eh!“ Dürfte für die drei Britinnen wie eine Kampfansage klingen. Sie fahren schon die Krallen aus…