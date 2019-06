Sophia Thomalla: Verlobt mit Loris Karius? Jetzt spricht sie Klartext!

Seit Januar ist mit Fußballer Loris Karius zusammen. Sie will sogar für ihn in die Türkei ziehen. Haben die beiden jetzt etwa den nächsten Schritt gewagt?

Hat Loris seiner Sophia einen Antrag gemacht?

Ein Foto, das Sophia vor kurzem postete, brachte die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Darauf ist zu sehen, wie die beiden eng aneinander gekuschelt am Strand stehen. Dazu schrieb Sophia: "Yes!" Huch, haben wir da etwa was verpasst? In Sekundenschnelle sammelten sich die Glückwünsche unter dem Post.

Sophia Thomalla: "Nie im Leben würde ich das machen!"

Doch jetzt klärte Sophia auf. "Leute, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich verlobt sein würde, dann würde ich das niemals auf posten. Das ist das letzte Ding, wo ich das hochladen würde. Nie im Leben würde ich das machen!", stellte sie im Interview mit klar. Kommt für sie denn eine Hochzeit in Frage? "Für mich ist Hochzeit nicht die Frage, ob das der Richtige ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Viele sind 20 Jahre zusammen, sind immer noch nicht verheiratet und glücklich. Es gibt Leute, die kennen sich einen Tag, heiraten und sind für immer zusammen geblieben. Und dann gibt es Leute, die sind 20 Jahre zusammen, haben geheiratet und haben sich nach einem Monat scheiden lassen. Hochzeit ist kein Indiz dafür, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht."